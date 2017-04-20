Дмитрий Балашов: "Решение ККК по Расичу? Большой привет Лапочкину от "Арсенала"!"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов остался доволен решением контрольно-квалификационной комиссии, признавшей вчера ошибку главного судьи Сергея Лапочкина, в матче 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:3) удалившего за вторую желтую карточку нападающего туляков Федерико Расича. Он отметил, что по регламенту "канониры" не могут обжаловать дисквалификацию футболиста.

– Нам приятно, что контрольно-квалификационная комиссия признала откровенную ошибку судьи Лапочкина, удалившего Расича в игре с "Локомотивом", – отметил Балашов. – По регламенту мы не имеем права подать жалобу на отмену дисквалификации, потому что футболист получил вторую желтую карточку, а не прямую красную. В любом случае, для "Арсенала" показательно такое решение.

Изначально наша позиция была такова, что арбитр допустил ошибку – Расич не нарушал правила. К сожалению, теперь наш игрок вынужден пропустить матч с "Краснодаром". Что ж, большой привет Лапочкину от "Арсенала"! (Сергей АСТАХОВ)

Матч "Краснодар" - "Арсенал" состоится 23 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

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