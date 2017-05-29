Дмитрий Балашов: "Рахимов в "Арсенале"? Без комментариев"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов не стал комментировать информацию о том, что новым главным тренером команды станет Рашид Рахимов. Ранее "СЭ" сообщал, что специалист может возглавить оружейников. Также туляки рассматривали кандидатуру Александра Гришина, работавшего в молодежном составе ЦСКА.

- Когда будет принято решение по тренеру? - вопрос Балашову.

- Работаем в этом направлении.

- Появилась информация, что в Тулу приедет Рахимов. Что скажете?

- Без комментариев.

Напомним, что в завершившемся сезоне главным тренером "Арсенала" был Сергей Кирьяков, но срок соглашения со специалистом подошел к концу. (Сергей АСТАХОВ)

Рахимов может сменить Кирьякова в "Арсенале"