Рахимов может сменить Кирьякова в "Арсенале"

По информации "СЭ", "Арсенал" с большой долей вероятности возглавит Рашид Рахимов, который ранее был главным тренером "Терека". Контракт с Сергеем Кирьяковым, возглавившим туляков в октябре 2016 года, истек.
Напомним, что "канониры" завершили чемпионат России на 14-м месте, а в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге по сумме двух игр обыграли "Енисей".
Также "Арсенал" рассматривал кандидатуру Александра Гришина, работавшего в молодежном составе ЦСКА. (Сергей АСТАХОВ, Сергей ЕГОРОВ)
opyakin
Дайте уже Валере поработь
14:13
opyakin
Круговорот добра в природе, смех на палке
14:10
vilgun
как так )
14:05
СашаРичагин
Засунут в одно место Великого Тренера Кирьякова?
14:04