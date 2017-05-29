Рахимов может сменить Кирьякова в "Арсенале"

По информации "СЭ", "Арсенал" с большой долей вероятности возглавит Рашид Рахимов, который ранее был главным тренером "Терека". Контракт с Сергеем Кирьяковым, возглавившим туляков в октябре 2016 года, истек.

Напомним, что "канониры" завершили чемпионат России на 14-м месте, а в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге по сумме двух игр обыграли "Енисей".

Также "Арсенал" рассматривал кандидатуру Александра Гришина, работавшего в молодежном составе ЦСКА. (Сергей АСТАХОВ, Сергей ЕГОРОВ)