13:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рахимов может сменить Кирьякова в "Арсенале"

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По информации "СЭ", "Арсенал" с большой долей вероятности возглавит Рашид Рахимов, который ранее был главным тренером "Терека". Контракт с Сергеем Кирьяковым, возглавившим туляков в октябре 2016 года, истек.

Напомним, что "канониры" завершили чемпионат России на 14-м месте, а в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге по сумме двух игр обыграли "Енисей".

Также "Арсенал" рассматривал кандидатуру Александра Гришина, работавшего в молодежном составе ЦСКА. (Сергей АСТАХОВ, Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (4)
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opyakin

Дайте уже Валере поработь

14:13

opyakin

Круговорот добра в природе, смех на палке

14:10

vilgun

как так )

14:05

СашаРичагин

Засунут в одно место Великого Тренера Кирьякова?

14:04