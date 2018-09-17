22:03 | Футбол — РПЛ

"Динамо" объявило победителя конкурса на дизайн капитанской повязки

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"Динамо" подвело итоги конкурса на дизайн капитанской повязки. Победителем стал Александр Ионкин, который предложил вариант повязки с принтом "автограф Льва Яшина".

Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент, - информирует официальный Твиттер бело-голубых.

"Динамо" занимает 6-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 10 очков.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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