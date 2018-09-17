"Динамо" объявило победителя конкурса на дизайн капитанской повязки

"Динамо" подвело итоги конкурса на дизайн капитанской повязки. Победителем стал Александр Ионкин, который предложил вариант повязки с принтом "автограф Льва Яшина".
- Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент, - информирует официальный Твиттер бело-голубых.
По итогам проведённого нами конкурса на дизайн капитанской повязки #Динамо победителем стал Александр Ионкин. Рады отметить, что в конкурсе приняли участие более 40 человек, которые предложили свыше 150 вариантов. Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент #fcdm pic.twitter.com/Q0ea76PxtB– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 сентября 2018 г.
"Динамо" занимает 6-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 10 очков.