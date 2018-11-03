15:39 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - ЦСКА: Марков начнет матч в запасе.

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Стал известен состав "Динамо" на матч 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Вернулся в строй нападающий Евгений Марков, который начнет матч в запасе.

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Евгеньев, Рауш, Самба Соу, Теттех, Черных, Жоаозиньо, Панченко.

Запасные: Лещук, Марков, Терехов, Москвичев, Грулев, Соснин, Луценко.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

 

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Динамо - ЦСКА

 

Результаты опроса

3529 чел.

Как закончится матч 13-го тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА?
24.0%
Победой "Динамо"
52.4%
Победой ЦСКА
23.6%
Вничью

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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