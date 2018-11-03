"Динамо" - ЦСКА: Марков начнет матч в запасе.

Стал известен состав "Динамо" на матч 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Вернулся в строй нападающий Евгений Марков, который начнет матч в запасе.
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Евгеньев, Рауш, Самба Соу, Теттех, Черных, Жоаозиньо, Панченко.
Запасные: Лещук, Марков, Терехов, Москвичев, Грулев, Соснин, Луценко.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Состав московского "Динамо" на #дерби против @pfc_cska. Отмечаем возвращение в строй Евгения Маркова. Он начнёт матч на скамейке запасных. #ТвоякоманДа #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/atb10sceBh– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 ноября 2018 г.
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