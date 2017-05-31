Денис Маслов: "В "Амкаре" обязательно должен быть хотя бы один болгарин"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов доволен тем, что защитник Петар Занев продлил контракт с клубом. 31-летний болгарин поставил подпись под новым трехлетним соглашением.

– Мы предложили Петару длительный контракт, не только основываясь на его игровых и человеческих качествах, но и учитывая клубные традиции, – цитирует пресс-служба клуба Маслова. – В нашей команде обязательно должен быть хотя бы один болгарин! Нынешний "Амкар" невозможно представить себе без Петара Занева – человека, который цементирует не только оборону команды на поле, но и сам коллектив. Я очень рад, что он остается с нами еще на три года, и мне почему-то кажется, что этот контракт с "Амкаром" для него еще не последний.