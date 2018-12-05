Денис Маслов: "Надеемся, что за счет денег от ФИФА погасят часть долга по зарплате игрокам "Амкара"

Бывший исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов надеется, что за счет компенсаций от ФИФА перед футболистами команды будут погашена часть долга по зарплате.

- ФИФА компенсировала клубам участие футболистов в ЧМ-2018, - говорит Денис Маслов. - Компенсацию в размере 314 тысяч евро получил и "Амкар" - за Брайна Идову и Саида Эззатолла́хи. Кроме того, на счетах клуба заморожены 7 миллионов рублей. Суммарно это около 30 миллионов рублей. Надеюсь, что конкурсный управляющий (клуб признан банкротом - Прим. "СЭ") распределит эти деньги для футболистам по погашению части долга по заработной плате. (Сергей Егоров)