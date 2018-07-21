Денис Глушаков – о фотографии Трахтенберга и Буффона: "Две легенды!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Твиттере опубликовал совместную фотографию руководителя пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга и голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона, добавив комментарий "Две легенды". Напомним, что "ПСЖ" прибыл в Австрию на предсезонный сбор и заселился в тот же отель, в котором готовится к чемпионату России "Спартак".

"Две легенды! Одна футбольная – Буффон, вторая – из мира журналистики, слишком известная, чтобы ее имя вслух произносить", – написал Глушаков.