Денис Глушаков: "Черчесов заехал в гости. Будем усердно работать!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме выложил фотографию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. По словам хавбека национальной команды, Черчесов заехал в гости к красно-белым, которые проводят сбор в Сочи, и пожелал удачи в оставшихся матчах сезона.

– Станислав Саламович заехал в гости, – написал Глушаков. - Пожелал удачи в оставшихся матчах сезона, пообщались о сборной и предстоящем чемпионате мира в России. До важнейшего события в нашей жизни осталось несколько месяцев. Будем усердно работать!