Давид Юрченко: "Роша грациозно упал в эпизоде с удалением Шахова"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко высказал мнение, что "Зенит" заслуженно лидирует в чемпионате России. Голкипер подчеркнул, что команда довольна ничьей в игре 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2).

– Сравните "Зенит" и "Спартак". Против кого было сложнее играть?

– Тяжело, встречи были в разных временных этапах – с "Зенитом" встречались в начале чемпионата, со "Спартаком" только сейчас. И "Зенит" сейчас заслуженно возглавляет турнирную таблицу.

– Чье нападение, на ваш взгляд, сильнее – у питерцев или москвичей?

– Самое сильное нападение – у "Тосно" (смеется).

– Шахов, на ваш взгляд, заслужил красную карточку?

– Нет, конечно. Там и близко не было удаления.

– Судья придумал удаление или Педро Роша так красиво упал?

– Мне кажется, решение судьи было необоснованным. Если там фол, то это желтая карточка. Но по факту – там даже нарушения не было.

– А что тогда было?

– Грациозное падение со стороны футболиста "Спартака".

– Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со "Спартаком"?

– Все видели, что "Спартак", поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

– Что Дмитрий Парфенов говорил команде в перерыве?

– Много чего. Все и так понимали, что во второй половину вдесятером будет еще тяжелее. Вообще изначально мы хотели выиграть эту встречу, но, исходя из того, как развивались события, "Тосно" доволен ничьей. Тем более в меньшинстве, да еще и со "Спартаком". (Андрей СИЗЯКИН)

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