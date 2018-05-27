Данни: "Манчини не захотел видеть меня в "Зените". Приглашали "Динамо" и "Краснодар"

Бывший капитан "Зенита", хавбек "Славии" Данни рассказал, что не планировал покидать питерский клуб. Португалец защищал цвета "Зенита" с 2008 по 2017 год.

– Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе еще несколько лет, - сказал Данни. - Но сменилось руководство, тренер, мой контракт закончился. Новое руководство и Роберто Манчини не захотели меня видеть в клубе. Так что я стал искать другие варианты. Были предложения и от российских клубов. Но мы решили немного сменить обстановку, перебраться поближе к Португалии. Поэтому я и уехал из России. А так играл бы в "Зените", пока были бы силы.

– Какие российские клубы предлагали контракт?

– "Динамо" и "Краснодар". Предложения были довольно хорошими. Но в Краснодаре не все подходило моей семье – например, не было английской школы для детей. В Москве школа была, но очень далеко от того дома, где мы хотели жить. Так что решили ехать в Европу. И не жалеем об этом. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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