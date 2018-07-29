Далер Кузяев: "Рад, что одержали победу"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев признался, что рад победе петербургского клуба над "Енисеем" (2:0) в 1-м туре РПЛ. 25-летний хавбек забил второй гол в этой встрече.

- Помню, что был длинный заброс, Олег Шатов был первый на мяче, скинул мне, я его принял, была возможность ударить, и получилось забить, - цитирует Кузяева официальный сайт "Зенита". - Год назад так же на замену вышел, забил. Но прежде всего рад, потому что одержали победу.

Он также рассказал, что футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате мира-2018 и вчера встречавшиеся с президентом Владимиром Путиным, прибыли в Тюмень в час ночи.

- У меня было желание пообщаться с президентом, но такой возможности не предоставилось. Как-нибудь потом, при встрече, обращусь к нему, - сказал Кузяев.

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