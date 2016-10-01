15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА вылетел в Ростов без Дзагоева,
но с Василием Березуцким

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ЦСКА отправился в Ростов-на-Дону, где завтра проведет матч 9-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает клубная пресс-служба. Травмированный полузащитник Алан Дзагоев и дисквалифицированный хавбек Понтус Вернблум с командой не полетели (также в лазарете значится еще один игрок средней линии Александр Цауня). А вот замененный в перерыве встречи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) защитник Василий Березуцкий включен в состав.

Полная заявка ЦСКА на матч выглядит следующим образом:

вратари – Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники – Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники – Бибрас Натхо, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич;

нападающие – Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Матч "Ростов" – ЦСКА начнется в воскресенье в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-rostovnadonu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Salinar

ЦСКА в этом сезоне дай бог за 5 место бороться будет,Случкий заелся гнать пора,кто там селекцией занимается покупка Траоре вообще не понятна,хуже нападающего я давно не встречал,что он делает в ЦСКА мне лично не понятно,прогноз на матч с Ростовом 3:1 в пользу Ростова,ну некому в ЦСКА забивать....

17:28

футбол2018

Ростов для них тоже уже КОСМОС!!! Заправлены в планшеты космические карты.......

17:05

shms

Ростов-на-Дону с космосом не перепутайте

16:16

баламошка

ЦСКА вылетел. Этой новости было бы вполне достаточно.

16:05

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Материалы других СМИ