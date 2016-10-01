ЦСКА отправился в Ростов-на-Дону, где завтра проведет матч 9-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает клубная пресс-служба. Травмированный полузащитник Алан Дзагоев и дисквалифицированный хавбек Понтус Вернблум с командой не полетели (также в лазарете значится еще один игрок средней линии Александр Цауня). А вот замененный в перерыве встречи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) защитник Василий Березуцкий включен в состав.

Полная заявка ЦСКА на матч выглядит следующим образом:

вратари – Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники – Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники – Бибрас Натхо, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич;

нападающие – Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Матч "Ростов" – ЦСКА начнется в воскресенье в 19.00 по московскому времени.