ЦСКА отправился в Ростов-на-Дону, где завтра проведет матч 9-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает клубная пресс-служба. Травмированный полузащитник Алан Дзагоев и дисквалифицированный хавбек Понтус Вернблум с командой не полетели (также в лазарете значится еще один игрок средней линии Александр Цауня). А вот замененный в перерыве встречи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) защитник Василий Березуцкий включен в состав.
Полная заявка ЦСКА на матч выглядит следующим образом:
вратари – Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
защитники – Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;
полузащитники – Бибрас Натхо, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич;
нападающие – Ласина Траоре, Карлос Страндберг.
Матч "Ростов" – ЦСКА начнется в воскресенье в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-rostovnadonu/
Salinar
ЦСКА в этом сезоне дай бог за 5 место бороться будет,Случкий заелся гнать пора,кто там селекцией занимается покупка Траоре вообще не понятна,хуже нападающего я давно не встречал,что он делает в ЦСКА мне лично не понятно,прогноз на матч с Ростовом 3:1 в пользу Ростова,ну некому в ЦСКА забивать....
17:28
футбол2018
Ростов для них тоже уже КОСМОС!!! Заправлены в планшеты космические карты.......
17:05
shms
Ростов-на-Дону с космосом не перепутайте
16:16
баламошка
ЦСКА вылетел. Этой новости было бы вполне достаточно.
16:05