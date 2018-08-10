10:59 | Футбол — РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем" в молодежном первенстве


ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Енисеем" со счетом 0:0 в матче молодежного первенства чемпионата России. 

Армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 7 очков в трех играх. "Енисей" располагается на третьем месте с 5 баллами. 

Основные команды проведут встречу завтра, 11 августа, начало - 16.30 по московскому времени.

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3-й тур

"Енисей - мол." (Красноярск) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:0 

Судья: Синяков (Новосибирск).

10 августа. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/

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