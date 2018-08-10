ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем" в молодежном первенстве

ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Енисеем" со счетом 0:0 в матче молодежного первенства чемпионата России.
Армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 7 очков в трех играх. "Енисей" располагается на третьем месте с 5 баллами.
Основные команды проведут встречу завтра, 11 августа, начало - 16.30 по московскому времени.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
3-й тур
"Енисей - мол." (Красноярск) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:0
Судья: Синяков (Новосибирск).
10 августа. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/