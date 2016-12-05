ЦСКА провел последнюю тренировку в Москве

Игроки ЦСКА провели тренировочное занятие на домашней арене клуба, информирует официальный сайт армейцев. В следующий раз в Москве команда будет тренироваться уже после зимних сборов.

Игроки, которые провели полный матч 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0), работали только в тренажерном зале. Только вратарь Игорь Акинфеев вышел на поле вместе с оставшимися футболистами.



Несмотря на метель, тренировка прошла по плану и заняла почти 40 минут: после разминки и игры в "квадрат" команда провела двусторонку.