ЦСКА против "Урала": плюс 3 очка. Минус Фернандес?

ЦСКА дома обыграл "Урал" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России. Победу армейцам принес гол Алана Дзагоева - хавбек с левого фланга выполнил навес в штрафную Ярослава Годзюра, где в направлении мяча выпрыгнул Понтус Вернблум. Швед не коснулся мяча и дезориентировал соперников.
На 77-й минуте игры травму получил защитник ЦСКА Мариу Фернандес - после очередного подключения к атаке он упустил мяч и упал на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. Вместе бразильца с российским паспортом на поле появился Кирилл Набабкин.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив "Зенит" и "Спартак", у которых по 37 очков и по игре в запасе. "Урал" продолжает занимать девятое место (25).
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0 (0:0)
Гол: Дзагоев, 59.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 79), Вернблум, Игнашевич, В.Березуцкий, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витинью (Миланов, 75), Муса (Гордюшенко, 90+2).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров, Фидлер (Чантурия, 66), Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждение: Ильин, 49.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).
3 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".
Онлайн-трансляция матча ЦСКА - "Урал" //
Турнирная таблица и календарь матчей премьер-лиги
oleg.bob
Минус Фернандес- это гораздо серьёзнее! Если к этому присовокупить Васина, получается вообще караул!
16:56
Al Rains
Millwall82 Al Rains, читай ниже, как ошибки судьи и договорняки связаны? Чет по игрокам Урала не было похоже что они сдают матч)....... как раз напрямую связаны))) даже в лиге ставок(откуда они))) кэф держали при 3х удалениях
16:34
sawrtre
pfr46 -Спартак не пропустил коняшек, а опустил их в декабре 3-0, так что не бей копытом по воздуху.
16:34
Millwall82
Ладно Зеня играет.
16:30
Millwall82
ЗЮК, так почему же матч сняли с линии (Арсенал-Спартак)? Говорю, не бывает такого, если люди в буквальном смысле ставят квартиры на матч, букмекеры конечно мафия, как и казино, но они то явно в теме.
16:30
Millwall82
Al Rains, читай ниже, как ошибки судьи и договорняки связаны? Чет по игрокам Урала не было похоже что они сдают матч)
16:27
pfr46
BeeBop: Да ладно вам. Мясные бесятся ибо понимают, что Локо им не пройти, а значит пропустили вверх коняшек. Ну и злость нужно же на чём-то выплеснуть.
16:27
кузя23
Смотреть матчи ЦСКА против середняков и аутсайдеров могут наверно только самые преданные фанаты армейцев.
16:27
Mikeroft
Договорняки играют все. Слепой не увидит. Но только ЦСКА играет их по 8-10 за сезон и выходит в Лигу, где Сухарян с помощью братьев ставит рекорды непробиваемости.
16:26
ЗЮК~
Millwall82,согласен,что бывают ошибки,но они не могут быть только в одну сторону.Сейчас Зенит стали меньше тянуть.Претензии по Туле сомнительны.Сложно обвинить команды в отсутствии борьбы.
16:26
Millwall82
Mikeroft, есть шикарное интервью Павел Садырин (бывший тренер «Зенита» и ЦСКА): «Сразу после того матча со „Спартаком“ (в 1996 году. – Прим. ред.), видя слёзы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения всё-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский. В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе всё это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в своё время за „Зенит“, я понял, что это не слухи».
16:26
sawrtre
Уря!!!!!! Победа!!!!! 5000 на трибунах в эксазе!!!!!!! Рубились не на жизнь, а на смерть!!!!!!Вот таких закулисных побед у цска больше половины.Уря!!!!!!
16:25
ravilius777
но признайтесь чеестно, спартак арсенал и зенит тосно это договорняки априори, как и цска ска, это россия детка...водки неси, я домой лечу
16:25
Mikeroft
Кстати после договорняка Зенит-Спартак 96 Садырина выкинули из Зенита пинком. Бумагу о расторжении контракта Садырин получил от курьера в подъезде своего дома у мусоропровода. Сам об этом рассказывал.
16:23
Brother Beyond
Один удар в створ за весь матч - вот так сильно "Урал" хотел выиграть эту игру.
16:23
Millwall82
Как играются договорняки шикарно описал в книге А.В. Бубнов, с перечислением фамилий заслуженных советских футболистов, тех кого мы заслуженными считаем)
16:22
sailor1990
Ну вот, будет чем заплатить зарплату за февраль
16:20
Millwall82
ЗЮК~, ошибки судьи и договорной матч, это 2 большие разницы. Играл бы Зенит договорняки,то всегда был бы в ЛЧ, Зенит как раз очень много очков теряет со слабыми командами.
16:18
Новоуепинни
resifi Всех армейцев с победой!!!!! Игоря Акинфеева с 283-м сухим матчем в карьере!!!! 15:58 ------------------ Из которых 269 - такие, как сегодня. Кузница рекордов
16:18
pfr46
А у Антибомжа, когда Игорь играет на 0, личная трагедия. Насколько же нужно быть недалёкой и ограниченной личностью, чтобы просто спорт превратить в войну.
16:18
ravilius777
я болельщик ЦСКА, по радостному интервью Тарханова это договорняк
16:18
Mikeroft
Millwall82 Зюк, хоть один странный матч Зенита? Ну тот на котором букмекеры закрывали линии? Зенит-Спартак 96 года?))))== После того матча Балтика, президентом, которой был осетин Балоев, разорвала с Зенитом спонсорский контракт. С тех пор с Зенитом не имеет никаких дел. Вот так.
16:17
Millwall82
pfr46, знаю. Но странные игры все равно, только на "Наш футбол" можно глянуть, МатчТВ до зимы показывал все матчи Спартака, кроме Арсенал-Спартак....Ага и там букмекеры сняли линию до матча.
16:16
ЗЮК~
Millwall82,с Уралом,когда Павлюченко удалили,про левые пенальти и удаления у соперника я вообще молчу.
16:16
Новоуепинни
Очень неожиданный результат. Второй по сенсационности после Спартак - Урал. Кто поставил на коней миллион - наверное, 50 копеек срубил
16:16
Mikeroft
Millwall82 Про мразотность Уткина соглашусь. Но в случайные отвертки не верю. Если бы просто в рожу дали ... А так, не бывает таких совпадений. Жалко армейских болельщиков, тех кто в здравом уме. Болеть за такое ... Всю жизнь ;)))))))))
16:14
Millwall82
Ни один дурак не будет закладывать квартиру на ставку, если матч не 100% договорняк.
16:14
Millwall82
Зюк, хоть один странный матч Зенита? Ну тот на котором букмекеры закрывали линии? Зенит-Спартак 96 года?))))
16:12
Sandy45
Митяй Антибомж Метод определенияСПАМОВСКОГО дога. Если судейка не подсуживает//// То СпаМ играет в ничью даже с Марибором.
16:12
VOVL
Что бы вас всех по выносили в Европе...... ужас!!!
16:11