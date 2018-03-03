15:51 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА против "Урала": плюс 3 очка. Минус Фернандес?

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 1:0. Автор единственного гола в матче Алан ДЗАГОЕВ (в центре) против обороны соперника. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 1:0. Автор единственного гола в матче Алан ДЗАГОЕВ (в центре) против обороны соперника. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
46

ЦСКА дома обыграл "Урал" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России. Победу армейцам принес гол Алана Дзагоева - хавбек с левого фланга выполнил навес в штрафную Ярослава Годзюра, где в направлении мяча выпрыгнул Понтус Вернблум. Швед не коснулся мяча и дезориентировал соперников.

На 77-й минуте игры травму получил защитник ЦСКА Мариу Фернандес - после очередного подключения к атаке он упустил мяч и упал на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. Вместе бразильца с российским паспортом на поле появился Кирилл Набабкин.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив "Зенит" и "Спартак", у которых по 37 очков и по игре в запасе. "Урал" продолжает занимать девятое место (25).

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Дзагоев, 59.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 79), Вернблум, Игнашевич, В.Березуцкий, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витинью (Миланов, 75), Муса (Гордюшенко, 90+2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров, Фидлер (Чантурия, 66), Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждение: Ильин, 49.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

3 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

Онлайн-трансляция матча ЦСКА - "Урал" //
Турнирная таблица и календарь матчей премьер-лиги

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

46
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (46)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

Минус Фернандес- это гораздо серьёзнее! Если к этому присовокупить Васина, получается вообще караул!

16:56

Al Rains

Millwall82 Al Rains, читай ниже, как ошибки судьи и договорняки связаны? Чет по игрокам Урала не было похоже что они сдают матч)....... как раз напрямую связаны))) даже в лиге ставок(откуда они))) кэф держали при 3х удалениях

16:34

sawrtre

pfr46 -Спартак не пропустил коняшек, а опустил их в декабре 3-0, так что не бей копытом по воздуху.

16:34

Millwall82

Ладно Зеня играет.

16:30

Millwall82

ЗЮК, так почему же матч сняли с линии (Арсенал-Спартак)? Говорю, не бывает такого, если люди в буквальном смысле ставят квартиры на матч, букмекеры конечно мафия, как и казино, но они то явно в теме.

16:30

Millwall82

Al Rains, читай ниже, как ошибки судьи и договорняки связаны? Чет по игрокам Урала не было похоже что они сдают матч)

16:27

pfr46

BeeBop: Да ладно вам. Мясные бесятся ибо понимают, что Локо им не пройти, а значит пропустили вверх коняшек. Ну и злость нужно же на чём-то выплеснуть.

16:27

кузя23

Смотреть матчи ЦСКА против середняков и аутсайдеров могут наверно только самые преданные фанаты армейцев.

16:27

Mikeroft

Договорняки играют все. Слепой не увидит. Но только ЦСКА играет их по 8-10 за сезон и выходит в Лигу, где Сухарян с помощью братьев ставит рекорды непробиваемости.

16:26

ЗЮК~

Millwall82,согласен,что бывают ошибки,но они не могут быть только в одну сторону.Сейчас Зенит стали меньше тянуть.Претензии по Туле сомнительны.Сложно обвинить команды в отсутствии борьбы.

16:26

Millwall82

Mikeroft, есть шикарное интервью Павел Садырин (бывший тренер «Зенита» и ЦСКА): «Сразу после того матча со „Спартаком“ (в 1996 году. – Прим. ред.), видя слёзы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения всё-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский. В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе всё это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в своё время за „Зенит“, я понял, что это не слухи».

16:26

sawrtre

Уря!!!!!! Победа!!!!! 5000 на трибунах в эксазе!!!!!!! Рубились не на жизнь, а на смерть!!!!!!Вот таких закулисных побед у цска больше половины.Уря!!!!!!

16:25

ravilius777

но признайтесь чеестно, спартак арсенал и зенит тосно это договорняки априори, как и цска ска, это россия детка...водки неси, я домой лечу

16:25

Mikeroft

Кстати после договорняка Зенит-Спартак 96 Садырина выкинули из Зенита пинком. Бумагу о расторжении контракта Садырин получил от курьера в подъезде своего дома у мусоропровода. Сам об этом рассказывал.

16:23

Brother Beyond

Один удар в створ за весь матч - вот так сильно "Урал" хотел выиграть эту игру.

16:23

Millwall82

Как играются договорняки шикарно описал в книге А.В. Бубнов, с перечислением фамилий заслуженных советских футболистов, тех кого мы заслуженными считаем)

16:22

sailor1990

Ну вот, будет чем заплатить зарплату за февраль

16:20

Millwall82

ЗЮК~, ошибки судьи и договорной матч, это 2 большие разницы. Играл бы Зенит договорняки,то всегда был бы в ЛЧ, Зенит как раз очень много очков теряет со слабыми командами.

16:18

Новоуепинни

resifi Всех армейцев с победой!!!!! Игоря Акинфеева с 283-м сухим матчем в карьере!!!! 15:58 ------------------ Из которых 269 - такие, как сегодня. Кузница рекордов

16:18

pfr46

А у Антибомжа, когда Игорь играет на 0, личная трагедия. Насколько же нужно быть недалёкой и ограниченной личностью, чтобы просто спорт превратить в войну.

16:18

ravilius777

я болельщик ЦСКА, по радостному интервью Тарханова это договорняк

16:18

Mikeroft

Millwall82 Зюк, хоть один странный матч Зенита? Ну тот на котором букмекеры закрывали линии? Зенит-Спартак 96 года?))))== После того матча Балтика, президентом, которой был осетин Балоев, разорвала с Зенитом спонсорский контракт. С тех пор с Зенитом не имеет никаких дел. Вот так.

16:17

Millwall82

pfr46, знаю. Но странные игры все равно, только на "Наш футбол" можно глянуть, МатчТВ до зимы показывал все матчи Спартака, кроме Арсенал-Спартак....Ага и там букмекеры сняли линию до матча.

16:16

ЗЮК~

Millwall82,с Уралом,когда Павлюченко удалили,про левые пенальти и удаления у соперника я вообще молчу.

16:16

Новоуепинни

Очень неожиданный результат. Второй по сенсационности после Спартак - Урал. Кто поставил на коней миллион - наверное, 50 копеек срубил

16:16

Mikeroft

Millwall82 Про мразотность Уткина соглашусь. Но в случайные отвертки не верю. Если бы просто в рожу дали ... А так, не бывает таких совпадений. Жалко армейских болельщиков, тех кто в здравом уме. Болеть за такое ... Всю жизнь ;)))))))))

16:14

Millwall82

Ни один дурак не будет закладывать квартиру на ставку, если матч не 100% договорняк.

16:14

Millwall82

Зюк, хоть один странный матч Зенита? Ну тот на котором букмекеры закрывали линии? Зенит-Спартак 96 года?))))

16:12

Sandy45

Митяй Антибомж Метод определенияСПАМОВСКОГО дога. Если судейка не подсуживает//// То СпаМ играет в ничью даже с Марибором.

16:12

VOVL

Что бы вас всех по выносили в Европе...... ужас!!!

16:11

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!