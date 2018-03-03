ЦСКА против "Урала": плюс 3 очка. Минус Фернандес?

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 1:0. Автор единственного гола в матче Алан ДЗАГОЕВ (в центре) против обороны соперника. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА дома обыграл "Урал" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России. Победу армейцам принес гол Алана Дзагоева - хавбек с левого фланга выполнил навес в штрафную Ярослава Годзюра, где в направлении мяча выпрыгнул Понтус Вернблум. Швед не коснулся мяча и дезориентировал соперников.

На 77-й минуте игры травму получил защитник ЦСКА Мариу Фернандес - после очередного подключения к атаке он упустил мяч и упал на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. Вместе бразильца с российским паспортом на поле появился Кирилл Набабкин.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив "Зенит" и "Спартак", у которых по 37 очков и по игре в запасе. "Урал" продолжает занимать девятое место (25).

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Дзагоев, 59.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 79), Вернблум, Игнашевич, В.Березуцкий, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витинью (Миланов, 75), Муса (Гордюшенко, 90+2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров, Фидлер (Чантурия, 66), Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждение: Ильин, 49.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

3 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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