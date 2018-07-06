ЦСКА договорился о трансфере Эрнандеса

По информации "СЭ", ЦСКА договорился о переходе уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса. Вчера, 5 июля, агент футболиста побывал в Москве и уладил все детали договора. Сам игрок подпишет контракт сроком на четыре года. Эрнандес переходит в московский клуб на правах свободного агента. ЦСКА предстоит заплатить внушительную премию за его подпись под контрактом.

Прошлый сезон уругваец провел в "Халл Сити", который возглавлял Леонид Слуцкий. В начале сезоне Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Но суммарно за сезон он провел в первенстве 10 матчей и забил 8 голов.

Таблица переходов РФПЛ //

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