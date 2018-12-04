00:15 | Футбол — РПЛ

Черевченко считает, что "Арсеналу" можно усилить две-три позиции

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Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (4:2) выразил мнение, что команде не помешают новые игроки. При этом он заметил, что рассчитывает на каждого из 23 футболистов.

- Как считаете, "Арсеналу" нужно укреплять какие-то позиции, чтобы весной достичь желаемого баланса? - спросили тренера на послематчевой пресс-конференции.

- Думаю, любой тренер об этом мечтает. Будем с руководством обсуждать эту тему. Две-три позиции нуждаются в усилении. Это - на мой взгляд. (Артем Агапов)

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Арсенал Т - Зенит

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