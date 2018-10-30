"Человека, который крутит гайки, тоже критикуют". Акинфеев рассказал, как изменилось его отношение к критике

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев – о своем отношении к критике.

- Карьера футболиста скоротечна. 15 лет в сборной... Оглядываешься, ты вроде только начинал, а 15 лет уже прошло. Что касается самого начала карьеры, то это была какая-то сказка, фантастика. Самара, пенальти, победа 2:0, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Что касается критики, то в момент взросления, когда тебе 17, 18 или 19 лет, она воспринимается немного по-другому. Кошки скребут на душе, еще что-то. Года два-три назад я пришел к тому, что у всех бывает, и не только футболом наша жизнь хороша.

Человека, который крутит гайки, тоже критикуют. Например, у него может резьба сорваться. На телевидении человек может допустить какой-то ляп, и все это заметят. Это нормальная история. Мы все люди, и в первую очередь всегда нужно оставаться человеком. Не всегда это удается. Но с годами я понял, что нельзя ни на кого обижаться. Нельзя вспоминать, что люди критиковали тебя.

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