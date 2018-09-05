Чалов рассказал о мотивации на дерби ЦСКА - "Спартак"

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС рассказал о том, что дерби со "Спартаком" с детства воспринимается как ответственный матч, поэтому на него всегда будет правильный настрой. Также футболист поделился, какое место в Москве является его любимым.

- Что способно вас замотивировать?

- Футбольная несправедливость. В игре бывает такое. Иногда видишь, что судья где-то недосвистит.

- Как проводите свободное время?

- Первая половина дня – тренировка, восстановление. Часов с 6-7 есть свободное время, можно сходить в кино с друзьями.

- Есть ли у вас любимое место в Москве?

-Недавно открыли парк на Ходынке. Очень понравился, там очень красиво, несмотря на то, что в центре города.

- Что вы думаете о дерби со "Спартаком"?

- Дерби ЦСКА – "Спартак" - это то, что даже не надо объяснять, даже тренер не настраивает на эту игру. Все с детства видят, насколько этот матч ответственный. Ни в одной игре, ни в одном возрасте вы не увидите недонастрой на данный матч.

Матч 8-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ - Арене". После шести туров армейцы занимают 6-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков. Красно-белые - вторые, у них 14 очков.