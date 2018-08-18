Чалов - главный специалист по "Арсеналу"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил третий гол в ворота "Арсенала" в матче четвертого тура чемпионата России (3:0) и упрочил лидерство в списке главных специалистов по тульскому клубу в премьер-лиге. На счету 20-летнего форварда шесть голов в пяти встречах с "канонирами". При этом всех остальных соперников он огорчил семь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по голам в ворота "Арсенала" в премьер-лиге
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Федор ЧАЛОВ
|
ЦСКА
|
5
|
6
|
1,17
|
Евгений МАРКОВ
|
Тосно
|
3
|
4
|
1,33
|
Квинси ПРОМЕС
|
Спартак
|
5
|
4
|
0,80
|
Алексей ИОНОВ
|
Динамо, Ростов
|
5
|
3
|
0,60
|
АРИ
|
Краснодар, Локомотив
|
6
|
3
|
0,50
|
Александр ЕРОХИН
|
Урал, Ростов, Зенит
|
6
|
3
|
0,50
|
Доменико КРИШИТО
|
Зенит
|
6
|
3
|
0,50
|
Бибрас НАТХО
|
ЦСКА
|
6
|
3
|
0,50