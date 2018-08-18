Чалов - главный специалист по "Арсеналу"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил третий гол в ворота "Арсенала" в матче четвертого тура чемпионата России (3:0) и упрочил лидерство в списке главных специалистов по тульскому клубу в премьер-лиге. На счету 20-летнего форварда шесть голов в пяти встречах с "канонирами". При этом всех остальных соперников он огорчил семь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по голам в ворота "Арсенала" в премьер-лиге