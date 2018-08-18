18:54 | Футбол — РПЛ

Чалов - главный специалист по "Арсеналу"


Нападающий ЦСКА  Федор Чалов забил третий гол в ворота "Арсенала" в матче четвертого тура чемпионата России (3:0) и упрочил лидерство в списке главных специалистов по тульскому клубу в премьер-лиге. На счету 20-летнего форварда шесть голов в пяти встречах с "канонирами". При этом всех остальных соперников он огорчил семь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по голам в ворота "Арсенала" в премьер-лиге

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Ср.

Федор ЧАЛОВ

ЦСКА

5

6

1,17

Евгений МАРКОВ

Тосно

3

4

1,33

Квинси ПРОМЕС

Спартак

5

4

0,80

Алексей ИОНОВ

Динамо, Ростов

5

3

0,60

АРИ

Краснодар, Локомотив

6

3

0,50

Александр ЕРОХИН

Урал, Ростов, Зенит

6

3

0,50

Доменико КРИШИТО

Зенит

6

3

0,50

Бибрас НАТХО

ЦСКА

6

3

0,50

 

ЦСКА - Арсенал Т

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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