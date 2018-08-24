Церемония прощания с Парамоновым пройдет в академии "Спартака" в Москве

Церемония прощания с ветераном Алексеем Парамоновым, скончавшимся сегодня на 94-м году жизни, пройдет в академии "Спартака" на Оленьем Валу, сообщили в пресс-службе московского клуба. Ранее стало известно, что проводят олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 в последний путь в понедельник. Похоронен он будет на Ваганьковском кладбище.

Напомним, желание помочь в организации прощальных мероприятий изъявили Российский футбольный союз и футбольный клуб "Спартака". (Андрей СИЗЯКИН)

"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова