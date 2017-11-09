Бюджет "Локомотива" на 2018 год системно не будет отличаться от нынешнего

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" сообщил, что на заседании СД обсуждалась текущая ситуация в команде. Участие во встрече принял главный тренер железнодорожников Юрий Семин, с которым прошли консультации по зимней трансферной кампании.

– Сегодня мы и не планировали принимать какие-то важные решения, – сказал Мещеряков.

– Почему?

– Обсуждали два вопроса. Во-первых, организацию работы перед зимней трансферной кампанией. Именно организацию работы. Во-вторых, в нулевом чтении рассматривался бюджет.

– Уже понятно, какие позиции будете укреплять зимой?

– На такие вопросы я никогда не отвечаю, пока трансфер не совершен. По бюджету же были высказаны пожелания и замечания членами СД. Создана комиссия, которая вместе с менеджментом доработает бюджет, чтобы принять его в декабре.

– Юрий Семин высказал свои пожелания по зимним трансферам?

– Он, конечно, присутствовал на заседании. Как обсуждать первый вопрос без него? Обсудили ситуацию в команде. Игру, проблемы, вопросы. Члены совета директоров должны же быть полностью в курсе, что происходит.

– Бюджет останется таким же, как и в этом году – 6 миллиардов рублей?

– Конкретные цифры я озвучивать не хотел бы. Он останется примерно таким же. Плюс-минус. В общем, системно он не будет отличаться от бюджета 2017 года. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Анатолия Мещерякова