Букмекеры прогнозируют поражение "Анжи" от "Спартака"

Сегодня четырьмя матчами завершится 5-й тур чемпионата России. В последнем из них "Анжи" принимает "Спартак". Встреча в Каспийске начнется в 21:30.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 4,59 - Н 3,51 - П2 1,86

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 1:2. "В равной игре победит “Спартак”. Квинси Промесу пора напомнить о себе".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:1. "Махачкалинцы очень удачно начали сезон, а в “Спартаке”, подозреваю, царит эйфория после прекрасной победы над “Краснодаром”. Едва ли встреча с “Анжи” выльется для красно-белых в такой же победный марш".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Спартак" - в воскресенье, 28 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Беленов - Гаджибеков, Ямбере, Лазич, ЖИРОВ, Тигиев - Маевский, Гасанов - Эбесилио, МУТАРИ - Будковский.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, БОККЕТТИ, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Промес, АНАНИДЗЕ, Зобнин - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: Бериша, Каретник, Максимов, Рабиу, Хадарцев (травм.) - Таски (травм.), Ромулу (болезнь).