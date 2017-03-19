Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" в матче с "Уфой"

Сегодня четырьмя матчами завершается 20-й тур чемпионата России. В одном из них "Краснодар" принимает "Уфу". Встреча на новой кубанской арене начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,68 - Н 3,70 - П2 5,77

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 1:1. "Краснодар” выступает в очень плотном графике, скажутся и потери из-за травм. “Уфа” плотно и низко обороняется. Поэтому будет вязкий футбол, и на первый план выйдут волевые качества игроков".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:1. "Тот же синдром, что и у “Ростова” в Самаре. “Быкам”, правда, не нужно лететь с выезда - с “Сельтой” они играют дома, - но сил эта встреча у них заберет очень много. Организованная и психологически устойчивая “Уфа” этим вполне может воспользоваться".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Уфа" - в воскресенье, 19 марта, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": КРИЦЮК - Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес - Шишкин - Перейра, Жигулев, Газинский, Классон - Вандерсон.

"Уфа": Беленов - Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий - Карп - Засеев, Пауревич - Кротов, ФАТАИ.

ПОТЕРИ: Каборе, Петров, Смолов (травм.) - Абдулавов, Тумасян (травм.), Игбун (под вопросом).