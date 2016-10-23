Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" в матче с "Амкаром"

Сегодня двумя матчами продолжится 11-й тур чемпионата России. В одном из них "Краснодар" принимает "Амкар". Встреча на новой арене в кубанской столице начнется в 19:00.
Котировки букмекеров на матч "КРАСНОДАР" – "АМКАР"
Коэффициенты Winline: П1 1,59 - Н 3,62 - П2 5,76
Прогноз на матч
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
Счет – 2:0. "На бумаге “Краснодар” фаворит. Хотя взломать организованную оборону “Амкара” будет очень тяжело".
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
Счет – 0:0. "Был бы здоров Федя Смолов, поставил бы на победу “Краснодара”. Без него вскрыть пермскую защепку не удастся".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Амкар".
Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Амкар" - в воскресенье, 23 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Краснодар": Крицюк - ЕНДЖЕЙЧИК, Гранквист, Мартынович, Петров - Газинский, Каборе, Эбуэ - Подберезкин, Ари, Жоаузинью.
"Амкар": Селихов - Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Идову - Баланович, Гол, ОГУДЕ - САЛУГИН, Бодул.
ПОТЕРИ: Вандерсон, Смолов, Перейра (травм.) - -.