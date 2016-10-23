Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА в дерби с "Локомотивом"

Сегодня двумя матчами продолжится 11-й тур чемпионата России. В одном из них "Локомотив" принимает ЦСКА. Встреча на стадионе в Черкизове начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 3,00 - Н 2,90 - П2 2,48

Прогноз на матч

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

Счет – 0:1. "Юрий Семин перестраивает “Локомотив” под себя. Уверен, рано или поздно результат придет - болельщикам и акционерам нужно набраться терпения. У ЦСКА своих проблем немало, непростой календарь, но за последние годы игроки к этому уже привыкли".

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:1. "Монако” во вторник едва устоял на Песчаной. Но в “Локомотиве” нет Бернарду Силвы. Да и вообще с атакой творится что-то неладное. Поэтому верю в ЦСКА. Даже без Еременко и Дзагоева".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА - в воскресенье, 23 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, ЧОРЛУКА, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов, ФЕРНАНДЕШ - Самедов, Миранчук, Касаев - ШКУЛЕТИЧ.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников - Вернблум, Натхо - Тошич, Головин, МИЛАНОВ - ТРАОРЕ.

ПОТЕРИ: Баринов, Портнягин, Тарасов (травм.) - Дзагоев, Помазун, Цауня (травм.), Еременко (отстранение ФИФА).