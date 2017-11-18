Букмекеры назвали фаворита матча "Краснодар" - "Спартак"

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком". Встреча в Краснодаре начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 2.24 – Н 3.42 – П2 3.22

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Спартак" – в субботу, 18 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Синицын - Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Жоаузинью, Перейра, Классон - Смолов.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Промес, Попов, Луиз Адриану - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: Окриашвили (травма), Мартынович, Мамаев (оба - под вопросом) - Ананидзе, Самедов, Тигиев, Тимофеев (все - травма), Боккетти, Зобнин (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После успеха в Тушино 8 марта 2015 года, когда "быки" победили "Спартак" (3:1), они не могут одолеть москвичей уже пять матчей (=1-4).

Массимо Каррера в трех матчах с "Краснодаром" набрал 7 очков (+2=1). Красно-белые забивали по два мяча, а на счету Зе Луиша 3 гола из шести.

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

1:1 У "Спартака" хорошие шансы, команда ближе к победе, но ставлю на ничью. Впрочем, такой итог не устроит обе команды.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

1:1 "Спартак" после закрытия летнего трансферного окна стал думать только о футболе и резко прибавил. С другой стороны, и в "Краснодаре" жизнь налаживается, но с топ-командами у "быков" не ладится - состав несбалансирован.