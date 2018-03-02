18:31 2 марта | Футбол — РФПЛ

Бухаров набирает форму в Казани

Александр БУХАРОВ.
Александр БУХАРОВ.
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Нападающий сборной России Александр Бухаров продолжает восстановление после травмы в Казани. Форвард в "сториз" Инстаграма выложил фото занятий на тренажере. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил 3 гола в чемпионате и Кубке России в составе "Ростова"

29 января игрок перенес операцию после травмы ахиллова сухожилия. Ориентировочно он пропустит три месяца. 22 февраля "Ростов" расторг с ним контракт по взаимной договоренности. На данный момент Бухаров остается свободным агентом.

 

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