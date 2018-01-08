Болельщики призывают Зе Луиша не уходить из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию прохождения медицинского обследования перед завтрашним вылетом на сборы с командой. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может перейти в "Брайтон" за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Под постом Зе Луиша болельщики красно-белых призывают африканца не покидать команду.
- Ты нам нужен, Зе, – написал один из фанатов.
- Не уходи! Ты лучший! – отметил другой.
- Даже не думай о переходе в "Брайтон", ты и так в лучшей команде Восточной Европы с лучшими болельщиками. Лучше снова выиграем чемпионат в этом году и постараемся показать результат в Лиге Европы. А в следующем году будем лучше стараться в Лиге чемпионов. Нет смысла уезжать в Англию! – говорится в одном из комментариев под фотографией.
Напомним, что Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.
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баламошка
Kot, kotoryi А чего заплакал-то?/////////Да шучу я. Типо Зе уходит. Надоели они уже со своими разговорами об уходе Зе Луиша. Писать больше не о чем.
22:59 8 января
Kot, kotoryi
А чего заплакал-то?
22:48 8 января
баламошка
Где-то на Земле заплакал один маленький баламошка(
22:38 8 января