Болельщики призывают Зе Луиша не уходить из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию прохождения медицинского обследования перед завтрашним вылетом на сборы с командой. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может перейти в "Брайтон" за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Под постом Зе Луиша болельщики красно-белых призывают африканца не покидать команду.

- Ты нам нужен, Зе, – написал один из фанатов.

- Не уходи! Ты лучший! – отметил другой.

- Даже не думай о переходе в "Брайтон", ты и так в лучшей команде Восточной Европы с лучшими болельщиками. Лучше снова выиграем чемпионат в этом году и постараемся показать результат в Лиге Европы. А в следующем году будем лучше стараться в Лиге чемпионов. Нет смысла уезжать в Англию! – говорится в одном из комментариев под фотографией.

Напомним, что Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

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