22:29 8 января | Футбол — РФПЛ

Болельщики призывают Зе Луиша не уходить из "Спартака"

3

Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию прохождения медицинского обследования перед завтрашним вылетом на сборы с командой. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может перейти в "Брайтон" за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Под постом Зе Луиша болельщики красно-белых призывают африканца не покидать команду.

- Ты нам нужен, Зе, – написал один из фанатов.

- Не уходи! Ты лучший! – отметил другой.

- Даже не думай о переходе в "Брайтон", ты и так в лучшей команде Восточной Европы с лучшими болельщиками. Лучше снова выиграем чемпионат в этом году и постараемся показать результат в Лиге Европы. А в следующем году будем лучше стараться в Лиге чемпионов. Нет смысла уезжать в Англию! – говорится в одном из комментариев под фотографией.

Напомним, что Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Почему "Спартаку" нужно оставить Зе Луиша // Почему "Спартаку" нужно продать Зе Луиша

 

Done... medical test

Публикация от Zeluis (@zeluis29) Янв 8, 2018 at 5:58 PST

Опрос

Нужно ли "Спартаку" продавать Зе Луиша в "Брайтон"?
голосовать
3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Kot, kotoryi А чего заплакал-то?/////////Да шучу я. Типо Зе уходит. Надоели они уже со своими разговорами об уходе Зе Луиша. Писать больше не о чем.

22:59 8 января

Kot, kotoryi

А чего заплакал-то?

22:48 8 января

баламошка

Где-то на Земле заплакал один маленький баламошка(

22:38 8 января