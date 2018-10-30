Болельщики "Арсенала" признали Левашова лучшим игроком матча с "Оренбургом"

🔝🔥Михаил Левашов - лучший игрок матча с "Оренбургом"!



📲В официальной группе завершилось голосование, в котором болельщики выбирали лучшего игрока "Арсенала" в матче 12-ого тура РПЛ.



👍🏻👏🏻Следом за Левашовым в голосовании расположились - Лука Джорджевич и Резиуан Мирзов. pic.twitter.com/0YIITYz9kH