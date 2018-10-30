15:55 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Арсенала" признали Левашова лучшим игроком матча с "Оренбургом"

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Голкипер "Арсенала"  Михаил Левашов признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2) по версии болельщиков тульского клуба. Второе место занял нападающий Лука Джорджевич, третье - хавбек Резиуан Мирзов.

После 12 туров "Арсенал" занимает 10-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков. 

Арсенал Т - Оренбург

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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