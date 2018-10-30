Болельщики "Арсенала" признали Левашова лучшим игроком матча с "Оренбургом"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2) по версии болельщиков тульского клуба. Второе место занял нападающий Лука Джорджевич, третье - хавбек Резиуан Мирзов.
🔝🔥Михаил Левашов - лучший игрок матча с "Оренбургом"!– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 30 октября 2018 г.
📲В официальной группе завершилось голосование, в котором болельщики выбирали лучшего игрока "Арсенала" в матче 12-ого тура РПЛ.
👍🏻👏🏻Следом за Левашовым в голосовании расположились - Лука Джорджевич и Резиуан Мирзов. pic.twitter.com/0YIITYz9kH
После 12 туров "Арсенал" занимает 10-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.
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