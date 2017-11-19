Бикфалви не смог реализовать пенальти в матче против "Уфы", попав в перекладину

На 88-й минуте матча 17-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Уралом" был назначен пенальти. Футболист уфимского клуба Алексей Никитин сыграл рукой в своей штрафной после прострела игрока уральцев Игоря Портнягина.
Арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый. К мячу подошел полузащитник Эрик Бикфалви, который попал в перекладину ворот Александра Беленова.
resifi
Беленов какой-то заколдованный, я уж не помню когда ему последний раз пенальти забили!
13:39
fanattagan
мамалыжник чертов
13:26