13:18 | Футбол — РФПЛ

Бикфалви не смог реализовать пенальти в матче против "Уфы", попав в перекладину

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На 88-й минуте матча 17-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Уралом" был назначен пенальти. Футболист уфимского клуба Алексей Никитин сыграл рукой в своей штрафной после прострела игрока уральцев Игоря Портнягина.

Арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый. К мячу подошел полузащитник Эрик Бикфалви, который попал в перекладину ворот Александра Беленова.

Трансляция матча "Уфа"- "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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resifi

Беленов какой-то заколдованный, я уж не помню когда ему последний раз пенальти забили!

13:39

fanattagan

мамалыжник чертов

13:26