Бикфалви не смог реализовать пенальти в матче против "Уфы", попав в перекладину

На 88-й минуте матча 17-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Уралом" был назначен пенальти. Футболист уфимского клуба Алексей Никитин сыграл рукой в своей штрафной после прострела игрока уральцев Игоря Портнягина.

Арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый. К мячу подошел полузащитник Эрик Бикфалви, который попал в перекладину ворот Александра Беленова.

Трансляция матча "Уфа"- "Урал"