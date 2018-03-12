Бернард Бериша: "ЦСКА реализовал свои моменты, а "Ахмат" - нет"

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3), отметив, что еще не набрал своих лучших кондиций. По его словам, команде не удалось использовать свои моменты.

​– Зимой мне сделали операцию, из-за этого пропустил часть тренировок, но постарался набрать форму побыстрее, – цитирует Беришу официальный сайт "Ахмата". – К сожалению, на этой неделе простудился и почти не тренировался. В игре с ЦСКА смог выйти на поле, так как чувствовал себя получше. Я хочу всегда приносить пользу своей команде. Это футбол, не всегда удается сделать все задуманное. ЦСКА – хорошая команда, они реализовали свои моменты, а нам не удалось использовать свои шансы. Возможно, не хватило концентрации, возможно это был не наш день. Будем продолжать упорно работать на тренировках. Я верю в нашу команду, верю, что мы можем играть лучше.