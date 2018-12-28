Бердыев назвал самого умного игрока российской-премьер лиги

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова самым умным в премьер-лиге. Он также объяснил, почему не голосовал за форварда "Зенита" Артема Дзюбу, когда выбирал лучшего игрока года.

– Вы же за Дзюбу не голосовали, когда выбирали лучшего игрока года. Почему?

Бердыев: – Я исходил из потенциала игроков. У Дзюбы был достигнут потолок. Я же его знаю и в "Ростове" он у меня то играл, то нет. И этот год был его потолком. А все остальные "идут на базар", играли хорошо, – рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

– В "Краснодар" не верите?

Бердыев: – Зависит от "Зенита". В "Краснодаре" работает система. Мусаев – толковый тренер, надо отдать ему должное. Как только он Перейру не ставит – у него проблемы. Если тот в старте или выходит со скамейки, то они побеждают. В ключевых матчах Перейра в старте. Это очень высокого уровня футболист. Я уже второй год прошу его.

Сайманов: – Ну не отдают же. И он не хочет в России оставаться.

Бердыев: – Вот за кого можно было бы заплатить, вокруг него строить команду.

– Кто из игроков РПЛ вас впечатляет?

Бердыев: – Чалов – самый умный игрок в премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это природы и этому не научишь футболиста. Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам.

Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч и поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем. А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп – гол. Этому не учат и это от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне.

– Кто лучший защитник чемпионата?

Бердыев: – Навас. Я не шучу. Навас и Иванович, наверное. Да, они могут ошибаться, но они стабильны.