Бечирай и Луценко - в атаке "Динамо" на матч с "Локомотивом"

Тренерский штаб "Динамо" объявил состав на матч 12-го тура чемпионата России против "Локомотива". В атаке у бело-голубых в дерби сыграют Евгений Луценко и Фатош Бечирай.

Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:

Шунин - Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен - Соснин, Темников, Соу, Тиам - Луценко, Бечирай.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Кузьмин, Обольский, Вандерсон.

Матч "Локомотив" - "Динамо" состоится сегодня, начало игры 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.