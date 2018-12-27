Башкирия выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Федерация футбола Республики Башкортостан приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова. Об этом "СЭ" сообщил председатель организации и генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов.

– Сегодня принято решение выдвинуть Александра Валерьевича (Дюков. – Прим. "СЭ") на пост главы РФС, – сказал Газизов. – Уже готовим соответствующие документы. Само решение о выдвижении Дюкова было принято около часа назад. Почему Дюков? Я хорошо знаю его по совместной работе в исполкоме РФС. Считаю, что его кандидатура на сегодняшний день самая достойная. У меня есть полная уверенность, что во главе с ним российский футбол сможет преодолеть новые высоты. Считаю его абсолютно футбольным человек, любящим эту игру. Немаловажно, что он очень давно в футболе и понимает его, как никто другой. Причем, он развивает не только "Зенит", но, что важно, и детский футбол. Поэтому нами и было принято такое решение. Насколько знаю, наши соседи из Татарстана, приняли такое же решение. Теперь остается дождаться решения самого Александра Валерьевича, пойдет ли он на выборы.

Напомним, Дюков может возглавить РФС вместо Виталия Мутко, который покинул этот пост. Исполняющим обязанности президента организации был назначен Прядкин. Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года. (Андрей Сизякин)