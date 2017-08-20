Азамат Засеев: "Стоцкий заслужил вызов в сборную России"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после матча 7-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) отметил, что команда заслужила внимание тренерского штаба сборной России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил полузащитника уфимцев Дмитрия Стоцкого для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.

– Дмитрия Стоцкого вызвали в сборную. Как команда это восприняла?

– Дмитрий заслужил. Он и в том сезоне неплохо смотрелся. Стоцкий потихоньку становится нашим лидером, может закрыть любую позицию, кроме вратарской. Все ребята его поздравили с этим вызовом, желаем ему там закрепиться и чтобы в дальнейшем его вызывали в основную сборную.

– Не удивлены, что тренерский штаб сборной так пристально следит за "Уфой"?

– Наверное, наша команда это заслужила. У нас есть хорошие, перспективные молодые футболисты, которым мы помогаем. Надеемся, что они будут прибавлять и в дальнейшем помогут нашей стране.

А что касается Стоцкого, мы знаем, что он достоин играть в основной команде, потому что на его позиции крайнего защитника он выглядит очень уверенно и впереди тоже. В общем, это настоящий современный футболист. Я даже не боюсь его перехвалить, потому что знаю Дмитрия как человека, а не только как футболиста. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"