Аурелио Де Лаурентис: "ЦСКА требует 25 миллионов евро за Фернандеса? Это не проблема"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что не видит проблемы в сумме, которую требует ЦСКА за защитника Мариу Фернандеса. Ранее сообщалось, что российский клуб хочет получить за него 25 миллионов евро.

– ЦСКА просит 25 миллионов евро? Это не будет большой проблемой, – цитирует calciomercato.com президента "Наполи". – Крайний защитник неплохого уровня может стоить от восьми до 30 миллионов евро. Я не пока знаю про детали этих переговоров от Джунтоли (спортивного директора клуба. – Прим. "СЭ").

27-летний защитник сборной России провел пять матчей на чемпионате мира, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Срок контракта Мариу Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Валенсии" и "Интера".

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