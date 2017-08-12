Артур Юсупов: "У "Ростова" нет цели занять первое место"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что перед командой не поставлено четких целей. По его словам, желто-синие готовятся от игры к игре.

- У вас сезон начался удачно, какая вообще цель? - вопрос Юсупову.

- Как таковой задачи нет, нет цели занять первое место. Выиграть в команде все хотят, но нет такого, чтобы занять определенную строчку в турнирной таблице. Будет банально, но мы готовимся к следующему матчу. Сейчас наша задача - проявить себя в следующей встрече. Нет глобальных целей, начинаем подготовку к "Краснодару".

- Каково это играть через два на третий день?

- Мне кажется, что тренер очень грамотно сделал. После игры поменял ряд игроков, была проведена ротация. Это сыграло определенную роль, мы были свежее. За 30 минут вышли наши атакующие игроки, вследствие чего мы заметно добавили. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов"