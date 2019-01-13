Артем Дзюба: "Силы накопил, но по здоровью не до конца все нормально. Нужно иммунитет поднять"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поговорил с корреспондентом "СЭ" после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.

– Как провели отпуск? – вопрос Дзюбе.

– Великолепно! Он быстро пролетел – признак того, что все было классно.

– В конце года вы признавались, что очень устали. Удалось накопить силы?

– Да, но по здоровью не до конца еще все нормально. В целом все хорошо, но нужно немного иммунитет поднять. Начинаем готовиться.

– На прошлый Новый год вы загадали попасть на чемпионат мира. Каким было желание на этот раз?

– Пока секрет! (Егор БЫЧКОВ)