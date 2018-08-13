Артем Дзюба: "Хотел уехать в Англию. В Турцию не поеду. Остаюсь в "Зените"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над "Рубином" (1:0) заявил, что хотел уехать в Англию, но его в очередной раз кинули очередные агенты.

– Многие переживают, что вы можете уехать в Турцию.

– Нет. Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Но ладно, это жизнь.

Я очень рад, что остался в "Зените". У меня был диалог и с Семаком, и с руководством. Англия – это была мечта, а в Турцию я не поеду. Если кто-то беспокоился, то я остаюсь. Спасибо болельщикам за теплое отношение. Для меня это очень дорого. (Артур ЕНИКЕЕВ)​

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