"Арсенал" прошел лицензирование для участия в чемпионате России следующего сезона

"Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования в РФС для участия в соревнованиях сезона-2018/19.

"Канониры" первыми среди клубов РФПЛ прошли ежегодное лицензирование без замечаний, сообщает официальный сайт туляков.

- Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК "Арсенал" с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый, - говорится в сообщении.

За тур до окончания чемпионата России "Арсенал" занимает седьмое место, имея в активе 39 очков.

Все о чемпионате России по футболу