Аркадий Дворкович: "В чемпионской гонке ставлю на "Локомотив"

Вице-премьер РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает "Локомотив" фаворитом в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Железнодорожники лидируют в таблице, опережая "Спартак" и ЦСКА на 5 очков и имея игру в запасе. Сегодня "Спартак" победил в матче 22-го тура против "СКА-Хабаровска" (1:0). Фернанду забил единственный мяч на 90-й минуте.

– "СКА-Хабаровск" находится в зоне вылета, команде нечего терять, – считает Дворкович. – "Спартак" доминировал весь матч, нанес 40 ударов, из них 12 в створ. Понятно, что это подавляющее преимущество, но не хватало четкости в действиях, аккуратности в передачах. Тем не менее, такое преимущество должно было вылиться в гол. Хотя в конце могли пропустить, как обычно. Со "Спартаком" такое бывало уже в этом году.

– Как думаете, "Спартаку" реально достать "Локомотив" в борьбе за золото?

– У "Локо" еще будут сложные матчи, так что шансы у всех четырех преследователей есть. Но я все равно ставлю на железнодорожников. Команда Юрия Семина хорошо сбалансирована. Хотя, если вдруг начнет терять очки, то все может случиться.

Отметим, что после матча Дворкович зашел в раздевалку "Спартака" и попал на победное фото.