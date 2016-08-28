Ари: "Краснодар" не вошел в ритм своей игры"

Нападающий "Краснодара" Ари в перерыве матча 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что на данный момент "быкам" не удается успешно переходить из обороны в атаку. По его словам, краснодарцы еще не вошли в темп своей игры.
- Думаю, что Краснодар не вошел в темп соей игры, - сказал Ари в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас не совсем получается выход из обороны в атаку. Думаю, что тренер в перерыве внесет изменения в наши действия.
Доктор-Ч
Краснодар в конце первого тайма заметно подсел. Заметно сказывается борьба на два фронта и переполненный лазарет. Можно было этот матч сыграть в понедельник, но РФПЛ и в этот раз не пошел на встречу краснодарцам, как и в случае игры со Спартаком. А может ну его коэффициент УЕФА и игры в еврокубках сыграть в полсилы? А что ещё остается, если лига не идёт на встречу клубу который борется на международной арене за престиж страны?
20:42