18:01 | Футбол — РФПЛ

Арбитр не назначил пенальти в ворота "Локо"

70-я минута матча "Анжи" - "Локомотив". 70-я минута матча "Анжи" - "Локомотив". 70-я минута матча "Анжи" - "Локомотив". 70-я минута матча "Анжи" - "Локомотив".
70-я минута матча "Анжи" - "Локомотив".
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На 70-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив" (0:1) ошибку допустил арбитр Алексей Сухой, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников Владислав Игнатьев сыграл грубо против Александра Прудникова, ударив его рукой в лицо. Судья сделал характерный жест, предложив нападающему "Анжи" подниматься с газона.

Напомним, что Сухой не должен был обслуживать эту игру. Он получил "двойку" (7,9 балла) за матч 23-го тура первенства России "Ротор" - "Тюмень" (1:2), которая состоялась 12 ноября. На 13-й минуте арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда их игрок задержал руками соперника и завалил его на газон в штрафной площади волгоградцев. Вместо этого Сухой наказал штрафным ударом тюменскую команду.

Но подмосковного рефери все равно назначили на поединок в Каспийске. Теперь он, видимо, получит еще одну неудовлетворительную оценку. (Александр БОБРОВ)

Анжи - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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bond1951

опять УРОДЫ судят..........кто вернет очко АНЖИ В КОНЦЕ этот судейка...............

18:38

klipsch

Mamoru А разве там не офсайд? 18:24============================а правила футбольные разрешаютбить в лицо тем кто в офсайде? Футбольные правила говорят, что там должен был быть зафиксирован оффсайд)

18:37

Rastan

А начальником Локомотива служит известный судья Станислав Сухина...

18:36

echo2011

Уже было объявлено,что в этом чемпионате в ворота "Локо" пенальти назначать не будут.

18:35

aug081266

Конечно,удар был.Конечно,это пеналь.Если бы это было в матче ЦСКА,Спартака или Зенита,сейчас бы крику было!...А так,просто ошибка судьи...

18:34

Bibigon2000

Mamoru А разве там не офсайд? 18:24============================а правила футбольные разрешаютбить в лицо тем кто в офсайде?

18:30

alfin7

А почему нет осуждающих воплей , за удар в лицо? Почему молчат все футбольные аналитики? Почему наконец в сэ нет осуждающих статей о беспределе и хамстве Игнатьев?

18:25

Mamoru

А разве там не офсайд?

18:24

lokokin

Кто такой Александр БОБРОВ,чтобы делать заключения в последней инстанции?((((А я считаю пенальти там не поставили бы 90% судей.Единственный судья,кто мог бы там поставить пеналь-Рокки(судья контрольного матча Россия-Исмпания)

18:24

andreichf

Зато на нормальные вагоны денег нет

18:20

klipsch

Говорить о том что в этом эпизоде ошибочно не зафиксирован офф-сайд, думаю, не имеет смысла

18:18

NRG

За этим и назначили,дело сделано!

18:17

LemieuxMario

ожидалось)))

18:11

баламошка

Шпаська тихонько спрятался под подушкой)

18:08