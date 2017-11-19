Арбитр не назначил пенальти в ворота "Локо"

На 70-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив" (0:1) ошибку допустил арбитр Алексей Сухой, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников Владислав Игнатьев сыграл грубо против Александра Прудникова, ударив его рукой в лицо. Судья сделал характерный жест, предложив нападающему "Анжи" подниматься с газона.

Напомним, что Сухой не должен был обслуживать эту игру. Он получил "двойку" (7,9 балла) за матч 23-го тура первенства России "Ротор" - "Тюмень" (1:2), которая состоялась 12 ноября. На 13-й минуте арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда их игрок задержал руками соперника и завалил его на газон в штрафной площади волгоградцев. Вместо этого Сухой наказал штрафным ударом тюменскую команду.

Но подмосковного рефери все равно назначили на поединок в Каспийске. Теперь он, видимо, получит еще одну неудовлетворительную оценку. (Александр БОБРОВ)