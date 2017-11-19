Арбитр не назначил пенальти в ворота "Локо"

На 70-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив" (0:1) ошибку допустил арбитр Алексей Сухой, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников Владислав Игнатьев сыграл грубо против Александра Прудникова, ударив его рукой в лицо. Судья сделал характерный жест, предложив нападающему "Анжи" подниматься с газона.
Напомним, что Сухой не должен был обслуживать эту игру. Он получил "двойку" (7,9 балла) за матч 23-го тура первенства России "Ротор" - "Тюмень" (1:2), которая состоялась 12 ноября. На 13-й минуте арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда их игрок задержал руками соперника и завалил его на газон в штрафной площади волгоградцев. Вместо этого Сухой наказал штрафным ударом тюменскую команду.
Но подмосковного рефери все равно назначили на поединок в Каспийске. Теперь он, видимо, получит еще одну неудовлетворительную оценку. (Александр БОБРОВ)
bond1951
опять УРОДЫ судят..........кто вернет очко АНЖИ В КОНЦЕ этот судейка...............
18:38
klipsch
Mamoru А разве там не офсайд? 18:24============================а правила футбольные разрешаютбить в лицо тем кто в офсайде? Футбольные правила говорят, что там должен был быть зафиксирован оффсайд)
18:37
Rastan
А начальником Локомотива служит известный судья Станислав Сухина...
18:36
echo2011
Уже было объявлено,что в этом чемпионате в ворота "Локо" пенальти назначать не будут.
18:35
aug081266
Конечно,удар был.Конечно,это пеналь.Если бы это было в матче ЦСКА,Спартака или Зенита,сейчас бы крику было!...А так,просто ошибка судьи...
18:34
Bibigon2000
Mamoru А разве там не офсайд? 18:24============================а правила футбольные разрешаютбить в лицо тем кто в офсайде?
18:30
alfin7
А почему нет осуждающих воплей , за удар в лицо? Почему молчат все футбольные аналитики? Почему наконец в сэ нет осуждающих статей о беспределе и хамстве Игнатьев?
18:25
Mamoru
А разве там не офсайд?
18:24
lokokin
Кто такой Александр БОБРОВ,чтобы делать заключения в последней инстанции?((((А я считаю пенальти там не поставили бы 90% судей.Единственный судья,кто мог бы там поставить пеналь-Рокки(судья контрольного матча Россия-Исмпания)
18:24
andreichf
Зато на нормальные вагоны денег нет
18:20
klipsch
Говорить о том что в этом эпизоде ошибочно не зафиксирован офф-сайд, думаю, не имеет смысла
18:18
NRG
За этим и назначили,дело сделано!
18:17
LemieuxMario
ожидалось)))
18:11
баламошка
Шпаська тихонько спрятался под подушкой)
18:08