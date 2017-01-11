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Анзор Кавазашвили: "Габулов и Комбаров, несомненно, помогут "Арсеналу"

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Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что голкипер Владимир Габулов и полузащитник Кирилл Комбаров усилят тульский "Арсенал". Он отметил, что новички смогут передать опыт молодым игрокам "канониров".

– Владимир Габулов и Кирилл Комбаров переходят в тульский "Арсенал", – сказал Кавазашвили. – Прекрасно, что два талантливых футболиста смогут делиться своим опытом и приносить пользу команде. У них есть возможность поддерживать свое материальное благосостояние на определенном уровне за счет своего мастерства, а также они передадут свой опыт молодым игрокам. Ведь, привыкая к хорошей жизни, отвыкнуть очень тяжело.

Брат Комбарова выступает за "Спартак". Видимо, руководство решило, что один из них лучше, второй – чуть хуже. Но это не означает, что Кирилл менее талантливый, просто он пригодится в другом клубе. Думаю, и Габулов, и Комбаров, несомненно, помогут "Арсеналу". (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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