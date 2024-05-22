«Динамо» отправится в Краснодар за два дня до матча

Как стало известно «СЭ», «Динамо» отправится на решающий матч в борьбе за золото в четверг.

Команда вылетит в Минеральные Воды, откуда автобусом за пять часов доберется до Краснодара. Сразу после окончания встречи, независимо от ее исхода, бело-голубые проделают такой же маршрут в обратном направлении.

Матч «Краснодар» — «Динамо» начнется в субботу, 25 мая, в 16.30.