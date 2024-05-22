«Факел» и «Ахмат» в Воронеже 25 мая сыграют в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится на поле «Центрального стадиона профсоюзов». Она начнется в 16.30 по московскому времени.

«Факел» с главным тренером Игорем Черевченко находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 баллами. «Ахмат» Магомеда Адиева идет на десятой строчке с 35 очками.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события игры «Факел» — «Ахмат» 25 мая.

«Факел» может остаться в РПЛ без участия в стыковых матчах. Для этого воронежцам надо побеждать «Ахмат» и надеяться, что два из трех прямых конкурентов («Пари НН», «Оренбург» и «Урал») потеряют очки.

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