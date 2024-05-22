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Попов: «Лобановский хотел, чтобы я получил украинский паспорт и был заигран за сборную»

Владислав Корегин
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Бывший игрок ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал о том, что в 2001 году мог перейти в киевское «Динамо».

«В 2000 году «Черноморец» занял шестое место в чемпионате России, а я забил восемь мячей. Команду тогда тренировал Байдачный: он доверял молодым, которых в «Черноморце» на тот момент было очень много. Благодаря его работе нами интересовались практически все клубы Премьер-лиги. Перед началом следующего сезона у меня на столе лежали предложения от «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и киевского «Динамо». Лобановский вообще хотел, чтобы я получил украинский паспорт и был заигран за их сборную», — цитирует Попова Sport24.

Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год. Всего за армейский клуб он провел 82 матча, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой игрок стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Черноморца», «Кубани», московского «Торпедо», «Химок», минского «Динамо», «Спартака» из Нальчика. За сборную России нападающий отыграл 5 встреч.

Источник: Sport24
Денис Попов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Анатолий Байдачный
Валерий Лобановский
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«Крылья Советов» — «Пари НН»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

В «Динамо» рассчитывают, что Тюкавин сыграет в Краснодаре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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