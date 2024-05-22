Бывший нападающий «Спартака» Давыдов назвал команду, которая бы подошла Джикии

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, какая команда подошла бы защитнику Георгию Джикии. Ранее московский клуб объявил об игрока после сезона.

«Какая команда подошла бы Георгию? Мне кажется, «Локомотив». Все-таки Джикия начинал там карьеру, это идеальный вариант», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».